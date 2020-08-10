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أخبار العالم

العثور على جثث أجانب مجهولة في موقع انفجار مرفأ بيروت

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن محافظ العاصمة اللبنانية بيروت مروان عبود، عن العثور على جثث كثيرة لقتلى في موقع انفجار مرفأ بيروت، دون تحديد هويتها. 

وقال في تصريحات تليفزيونية إن هذه الجثث المجهولة هي لسائقي الشاحنات وعمال أجانب في المنطقة. 

وأضاف: "عثرنا على جثتين لم يتم تحديد هوية أصحابهم، وهناك مفقودين غير مصرح عنهم". 

وكشف محققون في موقع انفجار مرفأ بيروت، عن وجود غرف سرية تحت الأرض، ما منحهم أمال جديدة في العثور على بعض الأشخاص المفقودين بداخل هذه الحجر، على قيد الحياة. 

ووفقا لوسائل الإعلام العالمية فإن المساحة الموجودة تحت سطح الأرض، اسفل مرفأ بيروت، مكونة من مجموعة غرف، تم إنشاءها لإستخدامها وقت الطوارئ. 

وقال مراسل فضائية سكاي نيوز استراليا إنه تم العثور على متاهة أسفل الانفجار، اكتشف منها غرفة واحدة فقط، ما يزيد الامال في العثور على المفقودين أحياء. 
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العثور على جثث أجانب مجهولة في موقع انفجار مرفأ بيروت

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