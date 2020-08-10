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توك شو

يشبه البركان.. تعرف على المادة المتسببة في انفجار مرفأ بيروت.. فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:30 ص
إنفجار بيروت
إنفجار بيروت
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اسراء صبري
عرض برنامج "مساء دي أم سي" فيديو عن المادة المتسببة في إنفجار مرفأ بيروت، حيث:

أوضح الفيديو أن المادة المتفجرة ماهي إلا حبيبات بيضاء عديمة الرائحة مثل الملح، كما أنها يمكن تصنيعها بتكلفة بسيطة عن طريق مزج الأمونيا وحمض النتريك.

وأضاف الفيديو أن ينتج من هذا التفاعل مادة كميائية مصنعة متوسطة الإنفجار تقدر بأنها أقوي من البارود بأربعة أضعاف.

كما تستخدم هذا المزيج في صناعة الأسمدة، بالإضافة إلى أنها تدخل صناعة المتفجرات خاصة في مجال التعدين والمناجم.

وأشار إلى ان خطورة هذة المادة تتشكل في كونها قابلة للإنفجار في حال تخزين عدد كبير منها بالقرب من بعضها البعض، مما يتسبب في اشتعالها.

وتابع الفديو أن بعد اشتعالها تدأ في الأنصهار لتكون إنفجار يشبة البركان، ينتج عن هذا الإنفجار ملوثات تسبب مشاكل فيما بعد منها الأمطار الحمضية التي تضر البيئة. 
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