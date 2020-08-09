AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لبنانى يكشف تفاصيل مؤلمة لولادة زوجته بالتزامن مع تفجيرات مرفأ بيروت

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:39 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
Advertisements
عادل نصار
كشف إدموند خنيصر، مواطن لبنانى، اللحظات المرعبة التى عاشها لحظة وقوع تفجيرات مرفأ بيروت عندما كان يوثق لحظة ولادة زوجته بمستشفى الروم، مشيرًا إلى أنه أصيب بحالة من الفزع والرعب الشديدين بعدما شاهد التحطم بالمستشفى والدماء المنتشرة به، وتابع:"أسرعت لزوجتى وقمت بإزالة الزجاج والحطام الذى سقط عليها".

وأضاف " خنيصر"، خلال لقاء له مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر التليفزيون المصرى، أنه كان يوثق لحظة ولادة زوجته بالمستشفى عندما وقع التفجير، وشاهد كيف إصيب طاقم التمريض والأطباء الذين كانوا قائمين على حالة زوجته، ورغم ذلك تملكوا أنفسهم واستكملوا عملهم رغم الإصابات التى طالتهم.

وأشار "خنيصر"، إلى أن والدته إلى جانب زوجته أصيبتا بسبب الانفجار، لافتًا إلى أنه عقب مشاهدته الأطباء وهم يستكملون عملهم رغم ما حدث أصيب بحالة من التناقض جعلته لا يعرف ماذا يفعل، وتابع:"كنت واقع بين حالتين متناقضتين البكاء والفرح حتى خرج جورج للدنيا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر من مرفأ بيروت: رأينا الصواريخ الإسرائيلية بأعيننا وهي تقصف الميناء

حدث ليلاً | 14 توصية لمجلس الدفاع اللبناني عن انفجار بيروت.. معلومات سرية حول مرحاض سيارة زعيم كوريا الشمالية

تطورات الحالة الصحية لنجوم الفن بعد إصابتهم جراء تفجير لبنان.. إصابة فى وجه نادين نجيم ونزيف زوجة رامى عياش

لحظة وصول ماكرون لـ قصر بعبدا لمقابلة الرئيس اللبناني .. فيديو

تطورات الحالة الصحية لنجوم الفن بعد تفجير بيروت.. نانسي صلاح في المستشفى.. وعملية جراحية لـ مربية هيفاء وهبي

عون يطلب من الرئيس الفرنسي صورا جوية للحظة انفجار مرفأ بيروت

ترشيحاتنا

دي قرصة ودن.. رسالة تركها المتهمون بسرقة ڤيلا ابنة محمود الخطيب

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

هاني زادة: 3 خطوات تفصل الزمالك عن التقدم بشكوى نادي القرن

انفجارات ضخمة في مينسك عاصمة بيلاروسيا

وزير التعليم العالي يعلن عن ملامح خطة العام الدراسي الجديد بالجامعات

شقا عمره اتسرق.. لص يسرق 200 ألف دولار من رجل فور خروجه من البنك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات من مطبخك.. وصفة سحرية لتلميع صواني التقديم

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

بسبب العلاقة الجنسية.. دراسة تكشف عن مرض خطير يصيب 20 % من السيدات