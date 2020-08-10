خشية سيناريو انفجار بيروت.. سوريا تعلن خلو موانئها من أى مواد متفجرة

أكدت وزارة النقل السورية، خلو موانئ البلاد من أي مواد قابلة للانفجار، بعد جولات ميدانية بها للتأكد من سلامتها.





يأتي ذلك عقب حادث انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الذي انفجر نتيجة مواد متفجرة من نترات الأمونيوم، ما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى.





وكشفت الوزارة في بيان لها، عن عدم وجود أي مواد قابلة للانفجار في الموانئ السورية، وعدم وجود على الإطلاق لدى الجمارك أي متروكات جمركية في المرافئ، قابلة للانفجار.





وأوضحت أنه ومنذ اللحظات الأولى لانفجار بيروت قامت الجهات المعنية بجولات ميدانية والتأكد من سلامة المواد المخزنة ومطابقتها للمدونة الدولية للمواد الخطرة.



