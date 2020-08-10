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تعليم

15 أغسطس.. بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بسوهاج

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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خالد رياض
أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، عن موعد التسجيل الإلكتروني وقواعد قبول الطلاب بالمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٠ /٢٠٢١ والمقرر أن ينطلق ١٧ أكتوبر القادم، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية الذي عقد بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، الدكتور محمد حلمي مدير الإدارة الطبية.

وقال عزيز إن أعمال التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية للطلاب القدامى تبدأ خلال الفترة من ١٥ أغسطس وحتى الأول من سبتمبر المقبل، ثم سيتم فرز المتقدمين وإعلان المقبولين، لتبدأ بعد ذلك عملية استكمال ملف التقديم من خلال ملء الاستمارات التي سيتم نشرها على موقع التقديم، لافتًا إلى أنه لم يتم قبول ملف أي طالب إلا إذا تم التأكد من وجود اسمه في المتقدمين بالتسجيل الإلكتروني، مشيرًا إلى أن التسجيل للطلاب الجدد سيبدأ عقب إعلان المقبولين بمختلف الكليات من مكتب التنسيق.


وقال الدكتور صفا محمود السيد، إنه طبقًا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة التعليم العالي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سيتم تطبيق نظام التعليم "الهجين" الذي يجمع بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد "الإلكتروني"، حيث سيتم تخفيض أيام المحاضرات لتكون ٣ أيام لطلاب الكليات العلمية، ويومان لطلاب الكليات النظرية، على أن يتم مواصلة الدراسة باقي الأيام عن طريق التعليم عن بعد.


وأوضحت سامية زايد، أن الاجتماع ناقش القواعد المنظمة لعملية تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، حيث سيتم قبول طلاب الكليات النظرية من خارج المحافظة فقط، أما الكليات العملية سيتم قبول الطلاب وفقًا للبعد المكاني ثم الأعلى تقديرًا، مع مراعاة وجود طالبين فقط بكل غرفة تطبيقاََ لقواعد التباعد الاجتماعى، مضيفًا أنه سيتم التعاقد مع إحدى شركات التغذية المتخصصة لضمان تقديم الوجبات الغذائية مغلفة بطريقة آمنة، أما عن تكلفة الإقامة سيتم تحديدها في وقت لاحق.


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