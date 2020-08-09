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حوادث

بسبب انفجار سخان مياه.. إصابة 4 أشخاص في انهيار حائط بشقة في سوهاج

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:00 ص
انهيار منزل
انهيار منزل
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خالد رياض
تسبب انفجار سخان مياه داخل شقة سكنية بمدينة جرجا بسوهاج، في الطابق الرابع من عقار سكني، إلي انهيار حائط وإصابة 4 أشخاص في الحادث.

تم نقل المصابين لمستشفي جرجا العام، واخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات، وتبين من الفحص انهيار الحائط في الشارع بسبب الانفجار.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارًا يفيد ورود بلاغ بحدوث انهيار حائط بشقة سكنية بمنطقة الصهريج دائرة قسم جرجا، وتبين من المعاينة والفحص  أن سبب الواقعة انفجار لسخان مياه.

أصيب في الحادث كل من زينب أحمد، 25 عاما، وعائشة أحمد، 28 عاما، مصابين بسحجات وكدمات، وعفاف عبد الرحمن، 45 عاما مصابة باشتباه كسر بالفقرات، وعبد الرحمن أحمد، 13 عاما، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.

حرّر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.


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