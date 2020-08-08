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تعليم

بدء اختبار القدرات لطلاب الثانوية لالتحاق بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:22 م
اختبار القدرات لطلاب
اختبار القدرات لطلاب الثانوية
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خالد رياض
اعلن الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عن انطلاق  اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، للالتحاق بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، وسط إجراءات أحترازية مشددة بدءا من اليوم 8 اغسطس الى 20 من نفس الشهر، وذلك وفق الخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ان اليوم قد تم سحب الملفات وملئها، و من المقرر أن يبدأ غدا الاحد الموافق 9 اغسطس الاختبارات الرياضية والمهارية والطبية واللياقة البدنية، مشيرا الى أنه تم تشكيل لجنة متابعة داخلية لمتابعة سير اختبارات القدرات وضمان تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة أثناء تنفيذ هذه الاختبارات للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وقال الدكتور ابراهيم البرعي عميد الكلية ان الطلاب قد قاموا بالتسجيل الإلكترونى لإجراء اختبارات القدرات منذ يوم الخميس 6 اغسطس 2020 / 2021، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالى :www.tansik.egypt.gov.eg والتى تتم الكترونيًا عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم جلوس الطالب .

تقام الاختبارات تحت اشراف الدكتور احمد عبد الله وكيل كلية التربية الرياضية للتعليم والطلاب، والدكتور هاني جعفر المدير التنفيذي، والهيئة التدريسية والعاملين بالكلية .

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