اتحاد الكرة يكرم عبد الله السعيد اليوم بمناسبة أهدافه المائة





ومن المقرر أن يُعلن لاحقا عن موعد وكيفية تكريم جميع نجوم مصر الذين انضموا لعضوية نادي المائة هدف بشكل يليق بإنجازهم الكبير .









يذكر ان لاتحاد المصري لكرة القدم قرر السماح للنادي المصري بعمل مسحات لعدد إضافي من لاعبي الفريق الذين لم يخضعوا للمسحات السابقة لإعطاء الفرصة أمام الجهاز الفني للفريق لتعويض غياب المصابين، وذلك حفاظا على انتظام المسابقة.









وكانت المسحات التي أجريت لفريق النادي المصري أكدت إيجابية نتائج 12 لاعبا.







