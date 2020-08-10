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رياضة

اتحاد الكرة يكرم عبد الله السعيد اليوم بمناسبة أهدافه المائة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:12 ص
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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يسرى غازى
أرست اللجنة الخماسية مبدأً جديدا بتكريم نجوم الكرة المصرية أعضاء نادي المائة، تبدأه اليوم، حيث يتم تكريم عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز قبيل مباراة فريقه أمام طنطا بتسليمه جائزة خاصة باعتباره أحدث أعضاء نادي المائة ببلوغ عدد أهدافه 104 اهداف.


ومن المقرر أن يُعلن لاحقا عن موعد وكيفية تكريم جميع نجوم مصر الذين انضموا لعضوية نادي المائة هدف بشكل يليق بإنجازهم الكبير .


يذكر ان لاتحاد المصري لكرة القدم قرر السماح للنادي المصري بعمل مسحات لعدد إضافي من لاعبي الفريق الذين لم يخضعوا للمسحات السابقة لإعطاء الفرصة أمام الجهاز الفني للفريق لتعويض غياب المصابين، وذلك حفاظا على انتظام المسابقة.


وكانت المسحات التي أجريت لفريق النادي المصري أكدت إيجابية نتائج 12 لاعبا.


يأتي قرار الاتحاد بالإبقاء على مواعيد المباريات كما وردت بالجدول المعلن في ظل قناعته بأن ثبوت إيجابية هذا العدد الكبير في فريق واحد جاء نتيجة تقصير في اتباع الاجراءات الاحترازية الواجبة.
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