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أخبار العالم

بعد دمار صوامع قمح مرفأ بيروت.. عون يتابع المساعدات الغذائية لـ لبنان

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:25 ص
ميشال عون والمدير
ميشال عون والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي
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شيماء مصطفى
التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لبحث المساعدات الغذائية التي من المقرر أن تصل إلى لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، أطلع المدير التنفيذي، عون على المساعدات الغذائية للمتضررين في لبنان، من طحين وحبوب متنوعة ومساعدات مالية مباشرة.

وكان وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، أكد في وقت سابق، أن لبنان ليس لديه قدرة مالية لمواجهة تداعيات انفجار بيروت الهائل.

وفي تصريح خاص لشبكة "سكاي نيوز عربية"، قال نعمة إن الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت تقدر بمليارات الدولارات، مضيفا: "نحتاج وقتا لتقييم أضرار الانفجار".

ولفت الوزير اللبناني إلى أن صوامع القمح تضررت بالكامل بمرفأ بيروت، موضحا أن الحل الوحيد يكمن في التعاون مع الصندوق الدولي.
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