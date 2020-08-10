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بأسعار تبدأ من 480 ألف جنيه.. الإسكان تطرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:31 ص
وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
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ريهام فيكتور
قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتغطية كاملة لكل شرائح المجتمع لكل ما يتطلبه المواطن من الوحدات السكنية المناسبة.

وأضاف عمرو خطاب، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية، إكسترا نيوز، أن وزارة الإسكان تسعى لتوفير احتياجات المواطن المصرى بجميع المحافظات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أنه تم  الإعلان عن وحدات إسكان متوسط من حوالى أسبوعين لمختلف أنواعها من سكن مصر ودار مصر وجنه مصر وجميع المدن الجديدة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الفئة المستهدفة هي المتوسطة الدخل وهو ما يزيد الدخل السنوى  له لـ 600 ألف جنية سنويا للأسرة أو 480 ألف جنيه سنويا للأعزب. 

وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوحدة نفسها تشطيبها مناسب وسعرها جيد، منوها إلى أن سعر الوحدة تبدأ من 480 ألف جنيه.
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