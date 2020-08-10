أحمد السعدني يستعيد ذكريات رده على عمه بعد تتويج الأهلي بالدوري عام 1994

وعلق السعدني: "‏كلمتين طقوا في دماغي بعد فوز الأهلي بالدوري عام 1994، ردًا على مقال عمي محمود السعدني رحمة الله عليه في بابه الشهير "هذا الرجل" في الأهرام الرياضي.. أبويا قراهم وقع من الضحك كلم أستاذ إبراهيم حجازي قراله فوجئت بيها تاني يوم نازله كده".





يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني التي عرضت له مسلسل "شبر ميه" بمشاركة كل من ندى موسى، نجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم، ومحمد جمعة، ‏ورجاء ‏الجداوي، ‏ونهى ‏عابدين،‏ وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف، تأيف شريف بدر ‏الدين، ‏إخراج ‏طارق رفعت، ‏وإنتاج ‏شركة ‏سينرجي.‏



حرص الفنان أحمد السعدني على الاستعادة بذكريات رده على عمه الكاتب الكبير الساخر محمود السعدني، في جريدة الأهرام الرياضي، بعد فوز النادي الأهلي بالدوري عام 1994.