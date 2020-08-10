40 سيارة إسعاف لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ بأسوان

وأضاف الدكتور محمد الدخيلى أن مرفق الإسعاف جاهز للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتعامل الفورى والسريع مع أى بلاغات تتلقاها غرف العمليات التى تم ربطها بالغرفة الرئيسية بمرفق أسوان سواء بين الناخبين أو المسئولين باللجان، ونقل الحالات إلى أقرب مستشفى لتقديم أوجه الرعاية لها.



