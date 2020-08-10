40 سيارة إسعاف لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ بأسوان

استكملت الأجهزة المعنية داخل نطاق محافظة أسوان تجهيزاتها لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020 والمقرر لها غدًا وبعد غد 11 و12 أغسطس الجارى.
وفى هذا الاتجاه قال الدكتور محمد الدخيلى مدير عام مرفق إسعاف أسوان إن هناك 40 سيارة إسعاف تم تجهيزها لتغطية العملية الانتخابية حيث إن هذه السيارات جاهزة للتعامل مع الحالات المرضية التى تستدعى التدخل خلال يومى الانتخابات.
وأشار مدير مرفق إسعاف أسوان بأنه تم التشديد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.
وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام لجان للمرور الميدانى على المقرات المختلفة بإجمالى 255 لجنة فرعية و8 لجان عامة.
وشدد اللواء أشرف عطية على استكمال كل التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان مع تعقيمها وتطهيرها أكثر من مرة ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مطمئنًا الناخبين بأنه تم توفير المناخ الملائم للإدلاء بأصواتهم فى سهولة تامة حيث روعى وضع جميع اللجان فى الدور الأرضى لتسهيل دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة.
وكلف محافظ أسوان لجان المرور الميدانى بالتأكد من أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى وهو الذى سيساهم فى إخراج هذا العرس الديمقراطى بالشكل المشرف والراقى.
ووجه المحافظ الدعوة لأهالى المحافظة إلى النزول للمشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق الدستورى الهام بالإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشح الذى سيمثلهم لمدة 5 سنوات قادمة فى مجلس الشيوخ.
وشدد اللواء أشرف عطية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطى حقيقى من خلال إنهاء كل أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان.
وفى هذا الاتجاه قال الدكتور محمد الدخيلى مدير عام مرفق إسعاف أسوان إن هناك 40 سيارة إسعاف تم تجهيزها لتغطية العملية الانتخابية حيث إن هذه السيارات جاهزة للتعامل مع الحالات المرضية التى تستدعى التدخل خلال يومى الانتخابات.
وأضاف الدكتور محمد الدخيلى أن مرفق الإسعاف جاهز للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتعامل الفورى والسريع مع أى بلاغات تتلقاها غرف العمليات التى تم ربطها بالغرفة الرئيسية بمرفق أسوان سواء بين الناخبين أو المسئولين باللجان، ونقل الحالات إلى أقرب مستشفى لتقديم أوجه الرعاية لها.
وأشار مدير مرفق إسعاف أسوان بأنه تم التشديد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.
وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام لجان للمرور الميدانى على المقرات المختلفة بإجمالى 255 لجنة فرعية و8 لجان عامة.
وشدد اللواء أشرف عطية على استكمال كل التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان مع تعقيمها وتطهيرها أكثر من مرة ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مطمئنًا الناخبين بأنه تم توفير المناخ الملائم للإدلاء بأصواتهم فى سهولة تامة حيث روعى وضع جميع اللجان فى الدور الأرضى لتسهيل دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة.
وكلف محافظ أسوان لجان المرور الميدانى بالتأكد من أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى وهو الذى سيساهم فى إخراج هذا العرس الديمقراطى بالشكل المشرف والراقى.
ووجه المحافظ الدعوة لأهالى المحافظة إلى النزول للمشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق الدستورى الهام بالإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشح الذى سيمثلهم لمدة 5 سنوات قادمة فى مجلس الشيوخ.
وشدد اللواء أشرف عطية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطى حقيقى من خلال إنهاء كل أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان.