إبراهيم فرج يقدم 7 قصائد جديدة على مسرح النهر

استقبلت ساقية الصاوى حفل شعرى موسيقى للشاعر الشاب "إبراهيم فرج" مساء السبت 8 من أغسطس على مسرح النهر مع اتباع قواعد التباعد الاجتماعى بنسبة حضور الـ 25% من محبى الشعر الرومانسى.





قدّم إبراهيم فى الحفل مجموعة من قصائدة بلغت 10 قصائد منهم 7 قصائد جدد عكف على كتابتهم فى فترة الحظر ومن هذه القصائد "كلها اختبارات غلط، ملاكى اسكندرية، بطل من ورق، آخر مرة أقابلك، كانت أمى، بكرة مش زى النهاردة، ماتتخضيش، باعتبار إنى بكرة هموت فى حادثة". رافق أشعار إبراهيم موسيقى حية على المسرح كما شاركه على المسرح من خلال الغناء المطرب الموهوب "أحمد فوزى".





إبراهيم فرج شاعر من أبناء الإسكندرية، بدأ كتابة الشعر فى بداية عام 2015، وشارك فى العديد من الندوات والأمسيات الثقافية، وبدأ العمل على مشروع خاص وهو الانتقال بشعر العامية من السرد البسيط بنظام الديالوج إلى المونولوج، وتطويع سطور الشعر لتكون لافتة أكثر لمن يقرؤها أو يسمعها، وانتشرت أشعاره مؤخرًا بشكل مُلفت على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت مشاهدات عالية في الآونة الأخيرة ونالت إعجاب جميع متابعيه.





أما حديقة الساقية فاستقبلت ندوة جدية بعنوان "الدعم النفسى فى الأزمات –طوق النجاة" قدمتها المدربة الأستاذة منى صفوت حول كيفية الخروج من الأزمات بشكل واعى يكسبنا خبرات.