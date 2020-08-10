للنصب على الشباب.. شخصان ينشأن أكاديمية وهمية بالدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين بالدقهلية لقيامهما بإدارة كيان تعليمى وهمى واستغلاله فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية.





أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام (حاصلين على بكالوريوس – مقيمان بمحافظة الدقهلية) بإدارة كيان تعليمى وهمى (للهندسة والعلوم الصحية) بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، واتخذه وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبى الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية فى مجالات مختلفة (تمريض – تركيبات أسنان – معامل وأشعة – إصابات الملاعب - مساحة وخرائط) تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، وقاما بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكنا من خلال ذلك من ستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصلا منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين (4500 إلى 6000 جنيه) من كل شخص.





عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المتهمين المذكورين حيث أمكن ضبطهما بمقر الأكاديمية المشار إليه وعثر بحوزتهما على (عدد كبير من الشهادات المستندات المزورة والأوراق الدالة على ممارسة نشاطهما الإجرامى، وكذا عدد 3 جهاز حاسب لاب توب وعدد 2 فلاش ميمورى والتى تستخدم فى تزوير المضبوطات، ومبلغ مالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى).





بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



