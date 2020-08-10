بعنوان "امرأة".. أهم متاحف روما يعرض لوحة لأستاذ مساعد بتطبيقية حلوان

يعرض متحف الفن الحديث والمعاصر Galleria Comunale d'Arte Moderna أحد أهم المتاحف بروما بإيطاليا لوحة من أعمال الدكتور محمود القريني، الأستاذ المساعد بقسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان.





وتذخز جامعة حلوان بالمواهب المميزة على مستوى العالم في العديد من المجالات الفنية والعلمية والثقافية وخاصةً في ظل احتوائها على كليات عريقة ذات تخصصات نادرة ، هذا وتولي الجامعة وقيادتها اهتمام كبير بهذه النماذج المشرفة.





وأوضح الدكتور محمود القريني، في بيان، الاثنين، أن اللوحة بعنوان "امرأة" وتعبر عن المراحل التي يمر بها الإنسان خلال الأزمات والكوارث مثل أزمة كورونا، بدءًا بمرحلة الصدمة ثم الاستيعاب ثم التأقلم إلى أن يصبح الإنسان أقوى من تجاربه وإيجاد الصفات الايجابية الكامنه بداخله.

جدير بالذكر أن الفنان محمود القريني قام بالعديد من المشاركات المحلية والدولية في مجال الفنون ، منها المشاركة في معرض الفن خلال Covid19 بالهند، و معرض جسر إلى الروح RUMINISM- A bridge to soul أون لاين ، دبي، ومعرض، فابريانو بإيطاليا،ايضا المشاركة بأسبوع روما للفن.

•بجانب المشاركة في أسبوع روما للفنون، و في معرض Premio pittura di Mestre للفن المعاصر في ايطاليا ، معرض Primo Contemporary Rome Art ,Palazzo Velli Expo و منسق عام جناحي مصر وشمال افريقيا فى معرض فابريانو FabrianoInAcquarello بايطاليا. لهذا العام

وورشة عمل بالألوان المائية بمدينة فابريانو الإيطالية، و كذا معرض الفنون التطبيقية بالسفارة الروسية بالقاهرة .

كما حصل على العديد من الجوائز الدولية والمحلية ، منها المركز الأول في: