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أخبار العالم

غير موسمي .. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من التهاون في التعامل مع فيروس كورونا، مؤكدة أن رفع الضغط الآن عن الفيروس سيتسبب بعودته. 

وقالت الصحة العالمية إنه لا توجد هناك أي مؤشرات حتى الآن بشأن قدرة كورونا على التحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن هناك ستة لقاحات فى مرحلة جيدة من التجارب السريرية من بين قرابة مائتى لقاح تتعلق بمرض كورونا المستجد. 

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الانتعاش الاقتصادي في العالم قد يأتي بشكل أسرع في حالة توفير أي لقاح ضد كورونا كسلعة للجميع".

وأوضح تيدروس إنه على الرغم من أن فيروس كورونا هو أكبر حالة طوارئ صحية منذ أوائل القرن العشرين، إلا أن السباق العالمي للحصول على لقاح "لم يسبق له مثيل".
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