بتلميحات لـ انتخابات جديدة| مشادة كلامية بين نتنياهو وجانتس

شهد اجتماع وزراء حكومة الاحتلال، خلال جلسة أمس الأحد، مشادة كلامية حادة بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الحكومة البديل، بيني جانتس، على خلفية أزمة الائتلاف الحكومي حول المصادقة على الميزانية.





ووفقًا لـ "تايمز أوف اسرائيل"، طالب جانتس الحكومة بإقرار ميزانية لمدة عامين (2020 و 2021)، وفقًا لاتفاقية الائتلاف الموقعة بين الليكود وأزرق أبيض في مايو.





وبدلًا من ذلك، أصر نتنياهو على ميزانية لسنة واحدة ، قائلًا إن جائحة فيروس كورونا قد تقلب التوقعات الاقتصادية للعام المقبل رأسًا على عقب.





بما أن عدم تمرير موازنة 2021 بحلول مارس المقبل بموجب القانون الإسرائيلي سيفرض انتخابات جديدة ، فقد اتهم حزب أزرق أبيض نتنياهو بمحاولة خرق اتفاق الائتلاف عمدا مع مطلبه الخاص بالميزانية لتجنب الاضطرار إلى تسليم منصب رئيس الوزراء إلى جانتس في نوفمبر 2021 ، وفقًا للصفقة.





ووفقا للتسريبات من اجتماع يوم الأحد المغلق لـ "مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا" - لجنة وزارية مكلفة بوقف انتشار الفيروس والتعامل مع تداعياته الاقتصادية - ورد أن جانتس اتهم نتنياهو بغضب بتعمد خداعه.





وأضاف: "لم تكن لديكم نية الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق الائتلافي منذ اليوم الأول (لتوقيعه)"، فرد نتنياهو مستهزئا: "فليرفع أحدكم مستوى الصوت، لا نتمكن من السماع".





وبحسب القناة 12 العبرية، فإنه مع احتدام النقاش خلال الجلسة، "فقد جانتس السيطرة على نفسه" وصاح بوزير المالية، يسرائيل ئيل كاتس، بمحاولة فرض ميزانية لسنة واحدة بتوجيه وزارة المالية إلى صياغة ميزانية 2020 فقط، في انتهاك لاتفاق التحالف. ونقلت القناة عن أحد المشاركين في الاجتماع قوله "في هذه المرحلة، فقد جانتس أعصابه، وقال أمور لم نتمكن من فهمها. لا يتصرف القادة بهذه الطريقة".





في حين يدعم نتنياهو ووزير المالية كاتس ميزانية لعام واحد، فإن هذا الأمر يمكن أن يجر اسرائيل الى انتخابات جديدة.





هذا وقد أخفقت جميع محاولات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في إقناع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتراجع عن تصميمه عرض ميزانية لعام واحد، ولكنه تراجع بعد إعلان المعارضة عزمها تقديم مشروع قانون يمنعه من تشكيل الحكومة.





وبعد أن كان يلوح بانتخابات مبكرة، قال نتنياهو، اليوم الإثنين، "يتعين علينا بذل قصارى جهودنا لتفادي الذهاب إلى انتخابات، ولتحقيق استقرار الحكومة، ومكافحة كورونا من الناحية الصحية، وخوض نضال من أجل فتح الاقتصاد".





وأضاف: "هذا ما نقوم به وآمل أننا ننجح في ذلك".





تصريحات نتنياهو جاءت بعد ساعات من موافقته على اقتراح النائب المتشدد يوعاز هندل تقديم مشروع قانون لتأجيل الموعد للمصادقة على ميزانية إسرائيل لمدة 3 أشهر.





وكان شبح الانتخابات الرابعة في غضون عامين يلوح في إسرائيل مع اقتراب الموعد النهائي لإقرار الميزانية وهو الخامس والعشرين من شهر أغسطس لحالي.





فعدم إقرار الميزانية في وقتها كان سيعني حل البرلمان الإسرائيلي والدعوة إلى انتخابات في غضون 3 أشهر.