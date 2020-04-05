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أخبار العالم

كبير مسئولي الصحة بأمريكا يحذر من تحول كورونا إلى فيروس موسمي مثل الإنفلونزا

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:47 م
انتوني فوسي مدير
انتوني فوسي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية
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رحيم يسري
حذر أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة، من تحول فيروس كورونا المستجد إلى فيروس "موسمي"، مشيرا إلى قفزة متوقعة بعدد إصابات كورونا في أمريكا خلال الأسبوعين القادمين.

وأكد أنتوني فوسي، في تصريحات لشبكة "سي بي اسن"، أنه من المحتمل كورونا إلى فيروس موسمي بسبب الطبيعة إذا لم يستطع العالم احتواء الوباء هذا العام.

وتابع "نحتاج إلى أن نكون مستعدين لأنه من غير المرجح أن يتم القضاء عليه بالكامل من على الكوكب"، موضحا أنه مع بداية الموسم المقبل قد نشهد بداية عودة جديدة.

وشدد كبير مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة على أهمية إيجاد لقاح مضاد لفيروس كورونا بأسرع وقت وإجراء التجارب السريرية.

وأوضح أن احتمال عودة المرض هو السبب في أن الحكومة الفيدرالية تعمل "بجد" لتحسين استعداداتها  لتطوير لقاح وإجراء التجارب السريرية، وفي وقت سابق قال فوسي أيضا إن التظاهر بأن الحكومة الأمريكية تسيطر على جائحة كورونا سيكون "بيانا كاذبا".

وأشارت تقارير إعلامية في وقت سابق إلى احتمالية تحول كورونا إلى فيروس موسمي مثل الأنفلونزا، حيث تعمل درجات الحرارة والطقس وعوامل الطبيعة بشكل عام دورا بارزا في ذلك التحول، لكن علماء رأوا أن ذلك مستبعدا نظرا لطبيعة "كوفيد-19".

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 321000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما بلغ إجمالي الوفيات  ما لا يقل عن 932 حالة وفاة. 
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