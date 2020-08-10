أكبر مشروعات السلطنة اقتصاديا.. عمان تعلن انتهاء البنية التحتية لميناء الدقم بنسبة 100%

أعلنت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فى سلطنة عمان، اكتمال البنية الأساسية لميناء الدقم، مشيرة إلى أن الميناء جاهز للعمليات التشغيلية التجارية بنسبة 100%.





وفى إطار تحقيق رؤية "عمان 2040"،يتوالى إنجاز العديد من المشروعات التنموية فى سلطنة عُمان، ويعد إنشاء بنية أساسية حديثة والاستثمار فيها ركيزة مهمة فى الرؤية العُمانية المستقبلية.





ويعتبر ميناء الدقم أكبر مشروعات البنية الأساسية في المنطقة الاقتصادية بالدقم، وهو بوابة اقتصادية وتجارية وصناعية تطل منها السلطنة على موانئ العالم في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأستراليا والأمريكتين.





ولم يكن استكمال إنشاء ميناء الدقم بالأمر السهل، إلا أن الدعم والمساندة التي لقيها المشروع والاهتمام من الحكومة العُمانية ذلل الكثير من التحديات، واليوم أصبح الميناء واقعًا بعد أن كان حلمًا، وأصبحت له إسهاماته العديدة خاصة في منطقة الدقم الاقتصادية، ورغم أنه لم يدخل مرحلة التشغيل التجاري المتكامل إلا أن الكثير من البضائع والمعدات تأتي إلى المنطقة عن طريق الميناء وتصدّر من المنطقة عن طريقه أيضًا.





ويخدم ميناء الدقم العديد من الأهداف الاقتصادية للسلطنة، فالموقع الجغرافي للميناء على خطوط الملاحة العالمية ووجوده على بحر مفتوح وبالقرب من الأسواق الاستهلاكية في آسيا وأفريقيا، يغري الشركات المحلية والعالمية لاستخدامه.





وسيصبح ميناء الدقم بمثابة مركزًا بارزًا لإعادة شحن الحاويات والسلع الجافة والسلع السائلة وشحنات السيارات وتعزيز مكانته بين مشغلي خطوط التوريد وخطوط الشحن الرئيسية، كما أن هناك خطة لجعل الميناء أحد موانئ الترانزيت الرابطة بين الشرق والغرب، وسوف يتم إنجاز جميع مشروعات البنية الأساسية المرتبطة بتشغيل الميناء قبل نهاية العام الجاري.