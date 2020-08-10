الشياطين الحمر يسعى لتحقيق الحلم.. وصدام مثير بين الإنتر وليفركوزن

تقام مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن الدنماركي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا في مدينة كولن ضمن منافسات الدور ربع

النهائي من الدوري الأوروبي .





وكان مانشستر يونايتد قد صعد على حساب فريق لاسك لينز النمساوي بعد الفوز بنتيجة 2-1 ويطمح سولشاير مدرب الفريق الإنجليزي إلى التتويج بالبطولة وتحقيق أحلام الجمهور.





وعلى الجانب الأخر يلتقي فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره بايرن ليفركوزن الألماني والتي تعد من المباريات المثيرة المنتظرة اليوم حيث احتل فريق إنتر ميلان المركز الثاني من ترتيب الدوري الإيطالي بينما احتل ليفركوزن المركز الخامس .





ويستعرض صدى البلد أحلام مانشستر يونايتد وتفاصيل الصدام الإيطالي الألماني من خلال السطور التالية:.





أحلام الشياطين الحمر-





سيكون مانشستر يونايتد، حامل لقب المسابقة عام 2017 تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حينها، مرشحًا للتأهل على حساب كوبنهاغن مساء الإثنين، نظرًا للمستويات التي قدمها بعد استئناف منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز في شهر يونيو الماضي.









وضمن يونايتد مقعدًا في ربع النهائي بفوزه السهل على لاسك النمساوي 7-1 في مجموع المبارتين (5-0 و2-1)، فيما عوض كوبنهاغن تأخره 0-1 ذهابًا أمام باشاك شهير التركي إلى فوز بثلاثية نظيفة.





ورغم أن يونايتد خرج من الدور نصف النهائي لكأس إنكلترا أمام تشيلسي، إلا أنه يقدم مستويات عالية منذ وصول لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديز من سبورتينغ لشبونة في يناير، ولم يخسر في مبارياته الـ 14 الأخيرة في البريميرليغ بما فيها 9 مباريات بعد الاستئناف، ما مكنه من احتلال المركز الثالث على حساب تشيلسي وليستر سيتي.





وفي حال بلغ مانشستر يونايتد نصف النهائي، سيلتقي بالفائز من مواجهة إشبيلية حامل اللقب في 5 مناسبات (رقم قياسي) بينها 3 مرات تواليًا بين عامي 2014 و2016، وفريق وولفرهامبتون الإنكليزي الذي بلغ الدور ربع النهائي من مسابقة قارية للمرة الأولى منذ عام 1972.





- صدام ألماني إيطالي





وفي المباراة الثانية مساء اليوم، يلتقي إنتر وصيف بطل إيطاليا مع باير ليفركوزن في مباراة قوية بين بطلين سابقين للمسابقة الأوروبية.





وتغلب إنتر، الفائز باللقب 3 مرات آخرها عام 1998، بنتيجة 2-0 على خيتافي في المباراة التي جمعتهما في غيلسنكيرشن الأربعاء، فيما تفوق ليفركوزن حامل لقب نسخة العام 1988 على رينجرز الإسكتلندي.





يأمل إنتر في مواصلة مشواره بالبطولة القارية بعد احتلاله وصافة الدوري الإيطالي بنهاية الموسم المنقضي، حيث تخلف عن يوفنتوس البطل بفارق نقطة وحيدة. بينما يسعى باير ليفركوزن لاستغلال إقامة البطولة على الملاعب الألمانية، إذ أنه الممثل الوحيد للبوندسليغا في ربع النهائي.





هذا وسيلاقي الفائز من هذه المواجهة، المتأهل من مباراة شاختار الأوكراني مع بازل السويسري، التي ستقام في غيلسنكيرشن مساء الثلاثاء.