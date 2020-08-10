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تعليم

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بفرع البنات

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:21 م
امتحانات الدراسات
امتحانات الدراسات العليا
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محمد شحتة
تفقد الدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، اليوم الإثنين، لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

وقال بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، إن نائب رئيس الجامعة تابع انضباط سير الامتحانات باللجان؛ للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة جميع المشاركين في العملية الامتحانية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة خلال الجولة أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، مشددًا على ضرورة توفير الأجواء المناسبة باللجان؛ من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، وتوفير الأدوات اللازمة للطالبات داخل اللجان لمساعدتهن في أداء الامتحانات في هدوء ويسر.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بما لاحظه من التزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية؛ والمتمثلة في: رش قاعات الامتحانات وتعقيمها، إضافة إلى ضبط عملية الدخول والخروج من اللجان، وترك مسافة آمنة بين الطالبات خلال الدخول والخروج؛ لمنع التزاحم، حرصًا على سلامة الطالبات، بجانب توفير أجهزة لقياس الحرارة في مداخل الكلية؛ للاطمئنان على حالة الطالبات قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطالبات، وارتداء الجميع للماسكات. 

واطمأن نائب رئيس الجامعة على الطالبات، وتأكد من مستوى أسئلة الامتحان، والتزامها بالمقرر، مشددًا على ضرورة وجود أستاذ المادة التي يمتحن فيها الطالبات، كما اطمأن على سير العمل بالكنترولات، موجهًا إلى مواصلة العمل بها للانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، للمساعدة في سرعة اعتماد النتائج وإعلانها في أسرع وقت ممكن عقب انتهاء جميع أعمال الامتحانات.
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