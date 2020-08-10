فيديوجراف.. سبب وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

توفي اليوتيوبر مصطفى حفناوي نتيجة مضاعفات إصابته بجلطة في المخ بشكل مفاجئ.
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وأصيب اليوتيوبر مصطفى حفناوي بـ جلطة في المخ بشكل مفاجئ حسب حديث أصدقائه ، وتحدث الجلطة بسبب خلل مفاجئ في إمداد الدماغ بالدم، وغالبًا ما يكون بسبب انسداد أو انفجار مفاجئ لأحد شرايين الدماغ.
وأصيب اليوتيوبر مصطفى حفناوي بـ جلطة في المخ بشكل مفاجئ حسب حديث أصدقائه ، وتحدث الجلطة بسبب خلل مفاجئ في إمداد الدماغ بالدم، وغالبًا ما يكون بسبب انسداد أو انفجار مفاجئ لأحد شرايين الدماغ.
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