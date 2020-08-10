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فيديوجراف.. سبب وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:30 م
مصطفى حفناوي
مصطفى حفناوي
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آلاء حسن
توفي اليوتيوبر مصطفى حفناوي نتيجة مضاعفات إصابته بجلطة في المخ بشكل مفاجئ.
 

ونعى نجوم السوشيال ميديا مصطفى وطالبوا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.


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وأصيب اليوتيوبر مصطفى حفناوي بـ جلطة في المخ بشكل مفاجئ حسب حديث أصدقائه ، وتحدث الجلطة بسبب خلل مفاجئ في إمداد الدماغ بالدم، وغالبًا ما يكون بسبب انسداد أو انفجار مفاجئ لأحد شرايين الدماغ.


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ولمزيد من المعلومات عن القصة الكاملة لوفاة مصطفى حفناوي تابع فيديوجراف يوضح التفاصيل ...  
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