بعد وفاة مصطفى حفناوي.. كيف تحدث جلطة المخ وأعراضها

توفي اليوم اليوتيوبر مصطفى حفناوي بعد إصابته بـ جلطة في المخ دخل على إثرها في غيبوبة لمدة يومين، وبحسب الروايات التي كتبها أصدقاء مصطفى حفناوي، فإنه اشتكى من ألم في البطن وبعد ذهابه للمستشفى تم تشخيصه بشكل خاطئ، حيث كان يعاني من أعراض جلطة في المخ، وبعدها فقد الوعي ودخل في غيبوبة انتهت بوفاته.

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كيف تحدث جلطة المخ؟

تحدث السكتة الدماغية، التي يطلق عليها أحيانًا "نوبة دماغية"، عندما ينقطع تدفق الدم إلى منطقة في الدماغ، ولا يصل الأوكسجين والجلوكوز للمخ، وإذا لم يتم اكتشاف السكتة الدماغية مبكرًا، فقد يؤدي ذلك إلى تلف دائم في الدماغ أو الموت، بحسب موقع webmd.





تشبه السكتة الدماغية النوبة القلبية، إلا أنها تحدث في الأوعية الدموية للدماغ، ويمكن أن تتشكل الجلطات في الأوعية الدموية بالمخ، أو في الأوعية الدموية المؤدية إلى الدماغ، أو حتى في الأوعية الدموية في أماكن أخرى من الجسم ثم تنتقل إلى الدماغ وتمنع هذه الجلطات تدفق الدم إلى خلايا الدماغ.

أنواع جلطة المخ:

1- الإقفارية:

يمكن أن تحدث السكتة الدماغية الإقفارية أيضًا عندما يسد الكثير من البلاك (الترسبات الدهنية والكوليسترول) الأوعية الدموية في الدماغ، وتعتبر هي أكثر نوع شائع من أنواع الجلطات بنسبة 80%.

2- النزفية:

تحدث السكتات الدماغية النزفية عندما ينكسر أحد الأوعية الدموية في الدماغ أو ينفجر، والنتيجة هي تسرب الدم إلى أنسجة المخ، مما يتسبب في تلف خلايا الدماغ.





الأسباب الأكثر شيوعًا للسكتة الدماغية النزفية هي ارتفاع ضغط الدم وتمدد الأوعية الدموية في الدماغ، وتمدد الأوعية الدموية هو ضعف أو ركاكة في جدار الأوعية الدموية.

ما أعراض جلطة المخ؟

أكثر أعراض السكتة الدماغية شيوعًا هي:

1-ضعف أو تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق في جانب واحد من الجسم

2-فقدان الرؤية أو التعتيم في إحدى العينين أو كلتيهما

3-فقدان الكلام أو صعوبة الكلام أو فهم ما يقوله الآخرون

4-صداع مفاجئ وشديد بدون سبب معروف

5-فقدان التوازن أو المشي غير المستقر، وعادة ما يقترن بأعراض أخرى.