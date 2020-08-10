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مرأة

كل ما تود معرفته عن مرض مصطفى حفناوي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:11 م
صدى البلد
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آلاء حسن
توفي اليوتيوبر مصطفى حفناوي منذ ساعات قليلة نتيجة مضاعفات إصابته بجلطة في المخ بشكل مفاجئ ونعى نجوم السوشيال ميديا مصطفى وطالبوا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة. 


وأصيب اليوتيوبر مصطفى حفناوي بـ جلطة في المخ بشكل مفاجئ بحسب حديث أصدقائه، وتحدث الجلطة بسبب خلل مفاجئ في إمداد الدماغ بالدم، وغالبًا ما يكون بسبب انسداد أو انفجار مفاجئ لأحد شرايين الدماغ.


ووفقًا لموقع health تحدث جلطة المخ عندما يفقد جزءا من الدماغ إمداد الدم ويتوقف عن العمل؛ ما يتسبب في توقف جزء الجسم الذي يتحكم فيه الدماغ المصاب عن العمل.

وتسمى جلطة المخ نوبة نقص تروية عابرة أو نوبة إقفارية عابرة أو سكتة دماغية صغيرة وتختفي أعراض السكتة الدماغية في غضون دقائق، ولكنها قد تستغرق ما يصل إلى 24 ساعة من تلقاء نفسها دون علاج وهذه علامة تحذير على احتمال حدوث سكتة دماغية في المستقبل القريب. 


من بداية ظهور الأعراض لا توجد سوى فترة تتراوح بين 3 و4 ساعات ونصف الساعة لاستخدام عقاقير تكسير الجلطات (أدوية التخثر) لمحاولة إعادة إمداد الدم إلى الجزء المصاب من الدماغ وإلا تحدث مضاعفات. 

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