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تعليم

جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة عين شمس لمقار مشروع محو الأمية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:23 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أجري اليوم الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار والدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة وسهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جولة تفقدية بمقار مشروع محو الأمية بكليات الحقوق، والآداب، والتجارة، والألسن، والبنات، والتربية، والتربية النوعية، بحضور منسقي المشروع من الكليات السابقة.

و أكد الدكتور نظمي عبد الحميد إن الجامعة تقدم الدعم الكامل لطلاب الجامعة المشاركين في المشروع، والعمل بنظام تسجيل فصول محو الأمية عن بعد، والإعداد لتنفيذ عدد من قوافل محو الأمية بالتنسيق بين مركز تعليم الكبار والكليات وهيئة تعليم الكبار إلي جانب عقد دورات تدريبية لطلاب الجامعة لتدريبهم على إثارة دافعية الأميين للتعلم ينظمها مركز تعليم الكبار من بعد باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأضاف أنه تم إنشاء قناة على اليوتيوب بها دورات تدريبية للطلاب، مما يساعد الطلاب في عملية الشرح والتعليم.
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