الموت لا يفرق.. خالد الجندي: لا وقت لترك الصلاة وطاعة الله.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن الكريم يريدك أن تكون منتبها، لديك حالة من حالات التيقظ والتنبه، معقبًا: "إحنا مرهونين على فصلة سلك"، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ".





وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أنه في لحظة من اللحظات يتبدل كل شيء، حيث تنقلب الأفراح إلى أحزان، والسعادة إلى هموم، لافتًا إلى أن فيروس كورونا ليس بعيدًا عن أحد، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: "حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلًا أو نهارًا فجعلناها حصيدًا كأن لم تغن بالأمس".





وأشار إلى أنه لابد أن يأخذ الإنسان العظة والدرس بأن الدنيا ليست مضمونة لأحد، مستطردًا: "لا وقت لترك الصلاة، و الإلهاء عن ذكر الله، فالموت لا يفرق بين صغير وكبير، وبين غني وفقير، وبين صحيح ومريض، ولا يفرق بين عامة الناس وعظمائهم".





واستشهد، بقول الله عز وجل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ".



