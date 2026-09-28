وزير الاستثمار يبحث مع 4 مجموعات وشركات دولية خطط التوسع والاستثمار في مصر

بحث الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي 4 مجموعات وشركات دولية، هي «Meridiam» الفرنسية، و«Casino» الفرنسية، و«RMB» الإماراتية، و«Alcatel-Lucent Enterprise»، خطط التوسع والاستثمار في السوق المصرية، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتناولت الاجتماعات فرص الاستثمار في عدد من القطاعات، من بينها البنية التحتية والطاقة المتجددة وتحلية المياه والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية، إلى جانب التكنولوجيا والاتصالات، فضلا عن بحث زيادة الاعتماد على الموردين والمصنعين المحليين وتعزيز فرص التصدير.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تستهدف جذب استثمارات نوعية ترتبط بالإنتاج والتصنيع المحلي والتصدير، وتدعم توسع الشركات العالمية في مصر، مشيرا إلى حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تيسير الإجراءات وربط المستثمرين بالفرص المتاحة والموردين المحليين، بما يسهم في زيادة الاستثمارات والإنتاج والصادرات.

وخلال لقائه مع «Mete Saracoglu» المدير الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط بشركة «Meridiam»، بحث الوزير فرص التوسع في مشروعات البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة وتحلية المياه والرعاية الصحية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي للمكونات المرتبطة بمشروعات تحلية المياه. وتدير الشركة أصولا تتجاوز 23 مليار يورو من خلال أكثر من 130 مشروعا، وتشارك في منصة الطاقة المتجددة في مصر بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما بحث الدكتور محمد فريد مع «Philippe Palazzi» الرئيس التنفيذي لمجموعة «Casino» الفرنسية، خطط التوسع في قطاع تجارة التجزئة، خاصة من خلال علامة «Monoprix» التي تعتزم افتتاح أول فرعين لها في مصر، إلى جانب زيادة الاعتماد على الموردين والمصنعين المصريين، خاصة في الصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس الجاهزة، وبحث فرص التوسع في التصدير إلى الأسواق الأفريقية.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية تنظيم زيارات ميدانية لممثلي المجموعة لعدد من المصانع المصرية بالمناطق الحرة وخارجها، للتعرف على قدرات الإنتاج وجودته وإمكاناته التصديرية، بما يدعم زيادة المكون المحلي.

وفي اجتماعه مع راشد محمد مهران البلوشي رئيس مجلس إدارة مجموعة «RMB» الإماراتية، بحث الوزير خطط المجموعة للتوسع في السوق المصرية ومتابعة المشروع الجاري تنفيذه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء منصة متكاملة لتصنيع وتجهيز منتجات اللحوم والدواجن، بما يدعم الإنتاج والتصدير، إلى جانب فرص التعاون في الخدمات اللوجستية وتطوير سلاسل إمداد المنتجات الغذائية.

كما ناقش الجانبان فرص دعم المشروع خلال مراحل التنفيذ والتشغيل، والتوسع في مشروعات جديدة وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب مقترح التعاون مع سوق «رونجيس» الفرنسي للاستفادة من خبراته في تطوير منظومات تداول وتوزيع المنتجات الغذائية وإنشاء مركز لوجستي متكامل يرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويحد من الفاقد.

وبحث الدكتور محمد فريد، خلال لقائه مع قيادات شركة «Alcatel-Lucent Enterprise»، خطط تعزيز وجود الشركة في السوق المصرية في مجالات الشبكات والاتصالات والخدمات السحابية ومراكز البيانات، حيث تستهدف الشركة افتتاح مكتب لها في مصر بحلول نهاية عام 2026، وفقا لاستكمال الإجراءات الداخلية والتنظيمية ذات الصلة.

كما تناول اللقاء إمكانية التوسع في تقديم خدمات الدعم الفني والخدمات المتخصصة من مصر لخدمة أسواق المنطقة وأفريقيا، إلى جانب دراسة فرص مستقبلية في التجميع أو التصنيع المحلي وفقا لتطور الأعمال واحتياجات السوق.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة خطط الشركات وتيسير الإجراءات في إطار القواعد المنظمة، بما يدعم زيادة الاستثمارات والإنتاج والتصنيع المحلي والتصدير.