قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى ينعى أحمد الزند.. حضور كبير في عزاء وزير العدل الأسبق
عمرو أديب: ارتفاع أسعار مكونات وجبة الإفطار في مصر.. وهذا مصير الخبز السياحي
محمد الشناوي يمدد تعاقده مع الأهلي حتى 2028
بعد الفوز 4-2.. الاتحاد المصراتي يهدي وائل جمعة درع النادي
البترول: خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وجذب استثمارات جديدة
إجازة 6 أكتوبر 2026 .. الموعد وهل تُرحل إلى الخميس؟
هبوط اضطراري لطائرة أمريكية في البرتغال بعد دخان داخل مقصورة الركاب
الظهور الأول لـ عمرو الجزار بعد عودته من ألمانيا وبدء برنامجه التأهيلي
نواف سلام يبحث مع ماركو روبيو مسار استعادة سيادة لبنان والانسحاب الإسرائيلي
برشلونة يراقب لاعب تشيلسي للتعاقد معه.. تفاصيل
وزير الدفاع السعودي: نبحث تعزيز التعاون الدفاعي مع المغرب
البحرين: لا سلام شامل ومستدام في المنطقة دون حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الاستثمار يبحث مع 4 مجموعات وشركات دولية خطط التوسع والاستثمار في مصر

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار
أ ش أ

بحث الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي 4 مجموعات وشركات دولية، هي «Meridiam» الفرنسية، و«Casino» الفرنسية، و«RMB» الإماراتية، و«Alcatel-Lucent Enterprise»، خطط التوسع والاستثمار في السوق المصرية، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتناولت الاجتماعات فرص الاستثمار في عدد من القطاعات، من بينها البنية التحتية والطاقة المتجددة وتحلية المياه والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية، إلى جانب التكنولوجيا والاتصالات، فضلا عن بحث زيادة الاعتماد على الموردين والمصنعين المحليين وتعزيز فرص التصدير.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تستهدف جذب استثمارات نوعية ترتبط بالإنتاج والتصنيع المحلي والتصدير، وتدعم توسع الشركات العالمية في مصر، مشيرا إلى حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تيسير الإجراءات وربط المستثمرين بالفرص المتاحة والموردين المحليين، بما يسهم في زيادة الاستثمارات والإنتاج والصادرات.

وخلال لقائه مع «Mete Saracoglu» المدير الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط بشركة «Meridiam»، بحث الوزير فرص التوسع في مشروعات البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة وتحلية المياه والرعاية الصحية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي للمكونات المرتبطة بمشروعات تحلية المياه. وتدير الشركة أصولا تتجاوز 23 مليار يورو من خلال أكثر من 130 مشروعا، وتشارك في منصة الطاقة المتجددة في مصر بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما بحث الدكتور محمد فريد مع «Philippe Palazzi» الرئيس التنفيذي لمجموعة «Casino» الفرنسية، خطط التوسع في قطاع تجارة التجزئة، خاصة من خلال علامة «Monoprix» التي تعتزم افتتاح أول فرعين لها في مصر، إلى جانب زيادة الاعتماد على الموردين والمصنعين المصريين، خاصة في الصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس الجاهزة، وبحث فرص التوسع في التصدير إلى الأسواق الأفريقية.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية تنظيم زيارات ميدانية لممثلي المجموعة لعدد من المصانع المصرية بالمناطق الحرة وخارجها، للتعرف على قدرات الإنتاج وجودته وإمكاناته التصديرية، بما يدعم زيادة المكون المحلي.

وفي اجتماعه مع راشد محمد مهران البلوشي رئيس مجلس إدارة مجموعة «RMB» الإماراتية، بحث الوزير خطط المجموعة للتوسع في السوق المصرية ومتابعة المشروع الجاري تنفيذه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء منصة متكاملة لتصنيع وتجهيز منتجات اللحوم والدواجن، بما يدعم الإنتاج والتصدير، إلى جانب فرص التعاون في الخدمات اللوجستية وتطوير سلاسل إمداد المنتجات الغذائية.

كما ناقش الجانبان فرص دعم المشروع خلال مراحل التنفيذ والتشغيل، والتوسع في مشروعات جديدة وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب مقترح التعاون مع سوق «رونجيس» الفرنسي للاستفادة من خبراته في تطوير منظومات تداول وتوزيع المنتجات الغذائية وإنشاء مركز لوجستي متكامل يرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويحد من الفاقد.

وبحث الدكتور محمد فريد، خلال لقائه مع قيادات شركة «Alcatel-Lucent Enterprise»، خطط تعزيز وجود الشركة في السوق المصرية في مجالات الشبكات والاتصالات والخدمات السحابية ومراكز البيانات، حيث تستهدف الشركة افتتاح مكتب لها في مصر بحلول نهاية عام 2026، وفقا لاستكمال الإجراءات الداخلية والتنظيمية ذات الصلة.

كما تناول اللقاء إمكانية التوسع في تقديم خدمات الدعم الفني والخدمات المتخصصة من مصر لخدمة أسواق المنطقة وأفريقيا، إلى جانب دراسة فرص مستقبلية في التجميع أو التصنيع المحلي وفقا لتطور الأعمال واحتياجات السوق.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة خطط الشركات وتيسير الإجراءات في إطار القواعد المنظمة، بما يدعم زيادة الاستثمارات والإنتاج والتصنيع المحلي والتصدير.

الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار السوق المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع 150 جنيها في الجرام.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

إدريسا تيام

ليس إدريسا تيام.. الأهلي يكشف مركز الصفقة الأجنبية المنتظرة في يناير .. تفاصيل مهمة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تنزل.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في المحطات

محمد الشناوي

الشناوي يرفض العودة لمعسكر المنتخب قبل ودية جنوب إفريقيا

كأس السوبر المصري

مفاوضات خليجية بعد اعتذار الإمارات عن استضافة السوبر المصري

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

هشام يكن

هشام يكن: تعادل إريتريا مع كينيا تاريخي.. ومواجهة جنوب أفريقيا صعبة للغاية

ترشيحاتنا

المكسيك

منافسة بين ريال مدريد وبرشلونة على جوهرة المكسيك

فان دايك

مورينيو يدرس التعاقد مع فان دايك لتدعيم الدفاع

منتخب ناشئين الريشة

منتخب ناشئي الريشة الطائرة يصعد لربع نهائي بطولة أفريقيا تحت 19 سنة بالقاهرة

بالصور

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

تشقق الشفاه في الخريف.. 7 أخطاء تمنع علاج الجفاف

تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف

مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت

مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت
مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت
مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد