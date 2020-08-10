دياب يفتح النار على الجميع: الطبقة السياسية سبب مصائب ومأساة لبنان

أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الاثنين، استقالة حكومته على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت.





وأكد دياب في خطاب للشعب أن الطبقة السياسية سبب كل المصائب في لبنان وسبب مأساة الشعب اللبناني، قائلا إن منظومة الفساد متجذر في كل مفاصل الدولة وأنها أكبر من الدولة، وأن الدولة مكبلة بالمنظومة ولا تستطيع مواجهتها او التخلص منها وأحد نماذج الفساد انفجر في مرفأ بيروت.





وأضاف أن الفاسدين هم المأساة الحقيقية للشعب اللبناني، والمطلوب اليوم تغييرهم.





وتابع:"كل وزير في هذه الحكومة أعطى كل ما عنده لأننا حريصون على هذا البلد وليست لنا مصالح شخصية وكل ما يهمنا خلاص البلاد لكننا رفضنا استدراجنا إلى سجالات عقيمة لأننا أردنا العمل".





وواصل:"البعض لا يهمه إلا تسجيل خطابات شعبوية وهدم ما بقي من معالم الدولة وفسادهم فجر هذه المصيبة والله أعلم كم من مصيبة يخبؤون تحت عباءة فسادهم".





وشدد على أن بين لبنان والتغيير "جدار سميك تحميه طبقة تريد الاحتفاظ بقدرتها على التحكم بالدولة".



