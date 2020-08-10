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غضب الشارع أقوى.. أحمد موسى: حزب الله لن يسمح بحل مجلس النواب اللبناني

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:24 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلام اللبناني يتحدث عن ممارسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضغوطا على الرئيس اللبناني ميشال عون أدت إلى استقالة الحكومة برئاسة حسان دياب، موضحا أن الشارع اللبناني يطالب الآن بحل مجلس النواب. 

وأضاف أحمد موسي خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن حزب الله لن يقبل بحل مجلس النواب لأنه يريد أن يتحكم في الرئيس القادم، مرددا: «حزب الله يريد أن يكون دوره في لبنان هو تحديد رئيس الجمهورية».

وأشار موسى، إلى أن غضب الشارع أقوى من حزب الله والحكومة لن تستطيع مواجهة الشارع.

كان حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، قال إن لبنان مازال يعيش مأساة انفجار بيروت التي ضربت البلاد، وأصابت اللبنانيين في الصميم وهى نتيجة طبيعية للفساد المزمن في السياسة والإدارة والدولة.

وأضاف حسان دياب في كلمته خلال مؤتمر صحفي: "قلت سابقا إن منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة ولكني اكتشفت أن منظومة الفساد أكبر من الدولة.

وتابع: "الدولة مكبلة بهذه المنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها.

وأشار إلي أنه كان يفترض من جميع القوي الحريصة على البلد وعلي مصالح الناس أن تتعاون من أجل تجاوز هذه المحنة. 
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