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كاتب لبناني يطالب بتحرير الدولة من سيطرة حزب الله والتبعية لإيران

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:33 م
حسن نصر الله
حسن نصر الله
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عبد الخالق صلاح
أكد الكاتب الصحفي اللبناني حنا صالح، أن الدول التي وقفت مع الشعب اللبناني هي السند الحقيقي لنا؛ موضحا أنه لا يتوقع أن يتم تشكيل حكومة لبنانية جديدة بشكل سريع. 

وأضاف حنا صالح خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تيار المستقبل يتحمل مسئولية ما حدث في لبنان لأنه جزء من تسليم لبنان الي ايران وحزب الله؛ موضحا أن الشعب اللبناني يطالب بتحرير الدولة من سيطرة حزب الله والتبعية لإيران.

وأكد أن حزب الله وتيار ميشيل عون حاولوا منع استقالة الحكومة لكنهم فشلوا في النهاية.

من جانبه قال حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، إن لبنان مازالنا يعيش مأساة انفجار بيروت التي ضربت البلاد ، و أصابت اللبنانين في الصميم وهى نتيجة طبيعية  للفساد المزمن في السياسية والادارة والدولة.

وأضاف حسان دياب  في كلمته خلال مؤتمر صحفي لاعلان استقالته:" قلت سابقا ان منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة ولكني اكتشفت ان منظومة الفساد أكبر من الدولة.

وتابع: "الدولة مكبلة بهذه المنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها".

واضاف:" كان يفترض من جميع القوي الحريصة على البلد وعلي مصالح الناس ان تتعاون من اجل تجاوز هذه المحنة.
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