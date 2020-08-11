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أخبار البلد

الزراعة: صادرات المانجو والجوافة تتخطى 7600 طن

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
ذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية المصرية وخاصة الجوافة والمانجو لـ 7600 طن.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات له اليوم ،  إن هناك تدفقا فى الصادرات الزراعية بسبب التوسع فى فتح أسواق عالمية جديدة، وتطبيق المنظومة الجديدة، وتحسن جودة المنتج، مضيفا أن صادرات المانجو والجوافة تخطت لـ7600 طن منذ بداية موسم التصدير وحتى 5 من شهر أغسطس الجارى.


وأكد أنه يجرى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الحجرية، مؤكدا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، مؤكدا أن هناك زيادة ملحوظة فى صادرات العنب والثوم و الفراولة والرمان و الفاصوليا فى العام الحالى عن العام الماضى بنسب من 10 إلى 30٪.

 فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، مواصلة تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.


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