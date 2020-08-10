لتحديد جدول الأعمال.. الرى: وقف مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

شاركت مصر اليوم الاثنين ١٠ أغسطس فى الاجتماع الثلاثى الخاص بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.





وقد أعرب الجانب المصرى فى بداية الاجتماع عن الاستعداد لاستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الإفريقية المصغرة التى عُقدت فى ٢١ يوليو وكذا مخرجات الاجتماع الوزاري يوم ٣ أغسطس الجاري والتى تقضى بالتفاوض حول اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.



