لتحديد جدول الأعمال.. الرى: وقف مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

شاركت مصر اليوم الاثنين ١٠ أغسطس فى الاجتماع الثلاثى الخاص بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.
وقد أعرب الجانب المصرى فى بداية الاجتماع عن الاستعداد لاستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الإفريقية المصغرة التى عُقدت فى ٢١ يوليو وكذا مخرجات الاجتماع الوزاري يوم ٣ أغسطس الجاري والتى تقضى بالتفاوض حول اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وفى إطار الطلب السودانى بتأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع لاستكمال التشاور الداخلى نظرًا للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض، تم الإتفاق على رفع الاجتماع لمدة أسبوع على أن يتم التشاور بين الوزراء لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة فى الاجتماع القادم.