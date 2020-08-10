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منوعات

بعد مفاجأة الجمهور بالزفاف.. تعرف على الدنماركية ريم عودة زوجة الفلسطيني محمد عساف.. صور

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:22 م
محمد عساف وريم عودة
محمد عساف وريم عودة
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أماني إبراهيم
احتفل الفنان الفلسطيني محمد عساف، بحفل زفافه على حبيبته ريم عودة، وتصدر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قصير مسرب من حفل زفافه وظهر فيه العروسان يرقصان معا.

أعلن صديق عساف وهو المنتج قاسم النجار عن زواج عساف وريم من خلال تهنئته عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، واصفا زفافه بانه حدث سعيد رغم الاحداث السيئة.

ونشر حساب يحمل اسم ريم عودة صور ومقاطع فيديو من حفل الزفاف، حيث كتبت: "الحمدلله رب العالمين، اسعدني معه وبقربه في الدنيا وفي جنة السرور واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح"، ولكن يعتقد انه حساب وهمي نظرا لإنشاء العديد من الحسابات الوهمية على مدار الساعات الماضية.

الزواج كان بالنسبة إلى محمد عساف (القفص الذهبي) وفقا لاسمه الشائع، حتى انه ارتبط أكثر من مرة، وكانت آخرها إعلامية فلسطينية، وبعد فترة ابتعدا عن بعضهما بدون إبداء أسباب.

تمت الخطبة الثانية دون ضجة إعلامية كسابقتها، حيث ارتبط بفتاة خارج الوسط الفني تدعى ريم عودة، وما زالت المعلومات المتداولة عنها محدودة نظرا لعدم شهرتها.

ونشرت مواقع فلسطينية معلومات أولية عنها، وعمرها 22 عاما وهي دنماركية من أصول فلسطينية، كانت تعيش في السعودية ثم انتقلت للحياة مع والدتها في الدنمارك.
بعد مفاجأة الجمهور بالزفاف.. تعرف على الدنماركية ريم عودة زوجة الفلسطيني محمد عساف.. صور
بعد مفاجأة الجمهور بالزفاف.. تعرف على الدنماركية ريم عودة زوجة الفلسطيني محمد عساف.. صور
بعد مفاجأة الجمهور بالزفاف.. تعرف على الدنماركية ريم عودة زوجة الفلسطيني محمد عساف.. صور
بعد مفاجأة الجمهور بالزفاف.. تعرف على الدنماركية ريم عودة زوجة الفلسطيني محمد عساف.. صور
بعد مفاجأة الجمهور بالزفاف.. تعرف على الدنماركية ريم عودة زوجة الفلسطيني محمد عساف.. صور
بعد مفاجأة الجمهور بالزفاف.. تعرف على الدنماركية ريم عودة زوجة الفلسطيني محمد عساف.. صور
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