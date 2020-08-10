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رياضة

الزمالك يتفوق بهدف.. كارتيرون يدفع بـ أشرف بن شرقي وأوناجم لحسم مباراة الاتحاد ..فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:35 م
اشرف بن شرقي واوناجم
اشرف بن شرقي واوناجم
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حسن العمدة
مرت 60 دقيقة من مباراة الزمالك والاتحاد بتقدم الأبيض بهدف نظيف، على ملعب برج العرب ضمن الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري.

أُحرز هدف الزمالك فى الدقيقة 45 عن طريق فرجاني ساسي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء سكنت شباك عماد السيد.

وبدأ الفريقان المباراة بداية هادئة بالتمريرات القصيرة فى وسط الملعب لبناء الهجمات.

وفي الدقيقة الثالثة أرسل السيد سالم عرضية من ناحية اليسار خارج منطقة الجزاء لم يستغلها أحد وتصدى لها دفاع الزمالك.

وبعد مرور 14 دقيقة حاول لاعبو الزمالك التوغل داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع الاتحاد تماسك بشكل جيد.

وفي الدقيقة 21 سنحت فرصة هدف للزمالك بعد عرضية من زيزو خارج منطقة الجزاء قابلها إسلام جابر برأسية داخل المنطقة وأنقذها عماد السيد حارس الاتحاد.

وباغت سلام جابر مرمي الاتحاد بتسديدة قوية خارج منطقة  ليتصدي لها عماد السيد ببراعه .

ودفع كارتيرون بـ أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم بدلا من اسلام جابر ومحمد حسن 

ويحتل الزمالك في المركز الثالث برصيد 34 نقطة ، بينما جاء الاتحاد فى المركز الخامس برصيد 27 نقطة .

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