التعليم العالي: الجامعات الخاصة تستقبل 6% من مجموع طلاب الثانوية

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن عدد الذين تستوعبهم الجامعات الخاصة لا يزيد عن 6% من عدد المقبولين في الجامعات بشكل عام والدولة تستوعب 94% من باقى الطلاب، مشيرا إلى أن الوزارة تتدخل في كافة الأمور الخاص بالطلاب حتى فى الجامعات الخاصة.





و لفت عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة، إلى أن باب التقدم للجامعات سيتم إغلاقه مبدئيا يوم 5 سبتمبر المقبل، مشيرا أنه لأول مرة يكون هناك تنسيق إلكتروني للجامعات الخاصة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الجامعات الخاصة، وسيجرى وفقا للمجموع الذى حصل عليه الطالب.





وأضاف أن هناك توجيها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي لرؤساء الجامعات خاصا بمصاريف الجامعات ومراعاة الوضع الاجتماعي للأسر، وحتى هذه اللحظة لم تعلن الجامعات أسعارا واضحة للمصاريف الخاصة بها.



