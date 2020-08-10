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أخبار العالم

حزب الله أم أهل الكهف؟.. أول فيديو لانفجار قاعدة أمريكية في العراق على حدود الكويت.. شاهد

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لانفجار عبوة ناسفة استهدفت قاعدة أمريكية قرب معبر حدودي بين العراق والكويت.


وأفادت وكالة رويترز البريطانية أن الانفجار الذي وقع على الحدود العراقية الكويتية استهدف قاعدة أمريكية.


وقالت نقلا عن مصدر أمني عراقي إن ميليشيا عراقية مسلحة استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية، بعدما هربت عبوة ناسفة إلى داخل القاعدة الأمريكية.


وأضافت أن التفجير وقع قرب معبر جريشان بين العراق والكويت.


ويظهر بالفيديو شعار "المقاومة الإسلامية في العراق- أصحاب الكهف"، وهو تنظيم ظهر حديثا في العراق، واستهدف  آليات تتبع شركة أمنية تنقل معدات عسكرية للسفارة الأمريكية في بغداد. في فبراير الماضي، بحسب "الميادين"، ومن المرجح أن يكون مرتبطا بإيران وحزب الله.

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