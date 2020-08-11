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سيارات

تعرف على سر خروج مياه من شكمان السيارة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:00 ص
تعرف علي سر خروج
تعرف علي سر خروج مياه من شكمان السيارة
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اشرف عطية
العديد من سائقي السيارات في بعض الأحيان يلاحظ خروج مياه من شكمان السيارة خصوصا عند بداية تشغيل السيارة وهذا الأمر يسبب الإزعاج للكثير من السائقين، خصوصا لعدم درايتهم بسبب هذه الظاهرة.


ويتساءل الكثير من السائقين عن السبب وهل هذه الظاهرة تعني أن المحرك به مشكلة أم أنه لا يعمل بكفاءة، وفي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع.


كما نعلم أن الشكمان يعتبر من الأجزاء الهامة، حيث يقوم بنقل الغازات الناتجة عن عملية احتراق الوقود داخل المحرك إلى خارج السيارة مما يساعد المحرك على العمل بكفاءة.


أما عن أسباب خروج الماء من الشكمان، فينتج عن عملية الاحتراق الداخلي في المحرك والتي تتم بين الوقود والهواء، وبعد إيقاف المحرك تتكثف المياه داخل الشكمان وتخرج صباح اليوم التالي عند تشغيل السيارة وتتوقف بعد وقت قصير.


يوجد سبب آخر لخروج المياه، وهو برودة الجو، فإن كانت المياه تخرج صباحا في الشتاء فهو أمر طبيعي لأن المحرك عبارة عن غرفة احتراق كما نعلم، واحتراق يعني حرارة عالية، فمن الطبيعي أن ينتج بخار مياه في الجو البارد بسبب اختلاف درجات الحرارة بين داخل المحرك والجو البارد في الشتاء.


والسبب الآخير وراء تلك الظاهرة هو وجود مشكلة في علبة البيئة في السيارة، وهي المسئولة عن تحويل الغازات السامة الناتجة عن الاحتراق داخل المحرك إلى انبعاثات أقل ضررًا، وعند وجود مشكلة في علبة البيئة تلاحظ خروج مياه ودخان ورائحة كريهة من الشكمان.
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