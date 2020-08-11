سامح شكري يزور لبنان اليوم .. ويلتقي عون وكبار رجال الدولة

أعلن موقع فضائية "ام تي في" اللبنانية، عن زيارة وزير الخارجية سامح شكري، للأراضي اللبنانية، اليوم الثلاثاء، حيث سيلتقي مسئولين.









ومن المقرر أن يعقد شكري مباحثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، ورؤساء الحكومات السابقين، والبطريرك الماروني، ووليد جنبلاط، وسليمان فرنجية، وسمير جعجع، وسامي الجميل.









ووجهت زينة عكر وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة، الشكر والتقدير لمصر على سرعة الاستجابة ومساعدة لبنان على تجاوز أزمة انفجار مرفأ بيروت .









وقالت زينة عكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الحكومة المستقيلة ستستمر كحكومة تصريف أعمال لحين تعيين حكومة جديدة ".









وتابعت:" الحكومة طالبت بعدم الحصول على مساعدات لـ الحكومة اللبنانية ولكننا طالبنا بإعادة إعمار بيروت ومرفأ بيروت لان هناك منازل كثيرة مدمرة وهناك حوالي 200 ألف متضرر جراء الانفجار ".









وأكملت زينة عكر :" طالبنا بأن يتم تشكيل لجنة من الجامعة العربية والامم المتحدة للإشراف على توزيع المساعدات كي تصل للمواطن اللبناني".