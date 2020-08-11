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منوعات

شيف درجة أولى ومصممة أزياء.. تعرف على اليوتيوبر مي ماهر بعد إصابتها بجلطة في الرئة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:11 ص
مي ماهر
مي ماهر
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أماني إبراهيم
حالة من الحزن خيمت على مواقع التواصل التجتماعي، كان بدايتها قبل 10 أيام، حين أعلنت البلوجر منة بركات، تعرضها لحادث شوَّه وجهها بالكامل، وبعدها مرض ووفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي دفن اليوم.

لم تكتف الاحزان بهذا القدر، حيث أعلنت اليوتيوبر مي ماهر، عن إصابتها بجلطات في الرئة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

كتب المسئول عن حسابها: "ادعوا من قلبكم لـ مي ماهر ربنا يشفيها ويعافيها، جت لها جلطة في الرئة فجأة، وهي دلوقتي في عناية مركزة.. ادعوا لها بالشفاء العاجل يا رب"، حتى تحولت مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات المدونين الأكثر شهرة إلى ساحات للتعاطف والدعاء.

ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن مي ماهر:

- هي يوتيوبر مصرية، تخصصت في تقديم محتوى عن الطهي، من خلال تصوير مقاطع فيديو لإعداد الوصفات المختلفة ونشرها عبر حسابها.

- يتابعها عليه أكثر من 250 ألف شخص.

- تتسم مي بالهدوء والاكتفاء بتصوير ما تقدمه - الطعام - مع إعداده بطرق مختلفة، ونسب بعض الطرق إلى أصحابها.

- تستعين بفريق احترافي للتصوير، وظهرت في أكثر من لقاء تليفزيوني، ولكنها قامت بالطهي لمدة حلقة واحدة.

- لديها قناة على "يوتيوب" تحمل اسمها، وتنشر من خلالها الوصفات كاملة.

- لديها هواية أخرى وهي تصميم الأزياء، حيث نشرت قبل عامين صورة تجمعها بابنتيها، ويرتدون ثلاثتهن فساتين باللون الأرجواني من تصميمها.
شيف درجة أولى ومصممة أزياء.. تعرف على اليوتيوبر مي ماهر بعد إصابتها بجلطة في الرئة
شيف درجة أولى ومصممة أزياء.. تعرف على اليوتيوبر مي ماهر بعد إصابتها بجلطة في الرئة
شيف درجة أولى ومصممة أزياء.. تعرف على اليوتيوبر مي ماهر بعد إصابتها بجلطة في الرئة
شيف درجة أولى ومصممة أزياء.. تعرف على اليوتيوبر مي ماهر بعد إصابتها بجلطة في الرئة
شيف درجة أولى ومصممة أزياء.. تعرف على اليوتيوبر مي ماهر بعد إصابتها بجلطة في الرئة
شيف درجة أولى ومصممة أزياء.. تعرف على اليوتيوبر مي ماهر بعد إصابتها بجلطة في الرئة
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