منذ دخولك اللجنة وحتى خروجك.. 9 خطوات للإدلاء بصوتك في انتخابات الشيوخ

بدأت اليوم، الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدا، الأربعاء، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.



بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.







ويستعرض "صدى البلد" 9 خطوات للناخب منذ دخوله اللجنة وحتى خروجه:





1. معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بإدخال الرقمي القومي، ثم يظهر لك رقم اللجنة واسمك في كشوف الناخبين.





2. ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ارتداء الكمامة الطبية، كما أنه سيتم توفيرها لمن لا يرتديها، وسوف يكون هناك مختص للكشف على درجة الحرارة لكل ناخب.





3. تذهب بعدها إلى اللجنة الفرعية، وسيكون هناك منسق طابور للحافظ على التباعد الاجتماعي، وداخل اللجنة سيكون هناك ناخبين فقط للإدلاء بأصواتهما.





4. عند دخول اللجنة تقوم بتسليم بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة والتوقيع في كشوف الناخبين.





5. سوف تستلم بطاقتين للاقتراع، إحدهما للنظام الفردي والأخرى للقائمة.





6. في النظام الفردي تختار عدد مرشحين مساوي لعدد المقاعد المخصص للدايرة التي فيها، ويجب الالتزام بعدد المقاعد وإلا يبطل الصوت.





7. بالنسبة لنظام القائمة تقوم باختيار قايمة واحدة، وإذا لم تجد غير قائمة تختار (انتخب أو لا أنتخب).





8. عند الانتهاء تقوم بطي كل ورقة اقتراع بمفردها ثم وضعها في الصندوق المخصص لها.





9. عند الخروج تقوم بأخذ بطاقة الرقم القومي.