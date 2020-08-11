تنسيقية الأحزاب والسياسيين: وجود الشباب فى دوائر صنع القرار حدث لم يتكرر منذ عقود

وأضاف "درويش"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تضع انتخابات مجلس الشيوخ بعين الاعتبار، وأن هذا المجلس له اختصاصات فى غاية الأهمية والخطورة فى تلك التحديات الراهنة، موضحا أنها تعتبر أسبابا لدعم المرشحين بالتنسيقية ودعم الناخبين لبذل جهودهم بأكبر قدر ممكن للإدلاء بأصواتهم.









وأوضح أن الإرادة الشعبية سواء فى انتخابات مجلس الشيوخ أو الانتخابات القادمة ستكون رسالة للداخل والخارج والمجتمع الدولى بقدرة الدولة المصرية على تحقيق الاستقرار السياسيى والتشريعي.









وأكد أنه فى العقود السابقة كان هناك دعوات متكررة من الشباب بضرورة وجودهم فى المشهد السياسي وضرورة تدريب كوادر لتصبح متواجدة فى صنع القرار، لافتا إلى أن هذا الحديث أصبح حقيقيا ومكثفا بعد ثورة 30 يونيو، ومنها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أجل القدرة على القول إن القيادة السياسية استعانت بالشباب فى صناعة القرار والدفع بهم فى المستوى التشريعى والتنفيذى.









وأشار إلى أن وجود الشباب فى دوائر صنع القرار يعتبر حدثا لن يتكرر منذ عقود سابقة، متمنيا استمرار التجربة وأن يكون هناك جيل جديد قادر وبقوة على صنع القرار يهمه تنفيذ احتياجات المجتمع المصرى وتحقيق حالة الاستقرار.