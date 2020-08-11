انتشار بيع الكمامات أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020 فى شبرا

انتشرت أمام لجان شبرا الخيمة الانتخابية باعة متجولين لبيع الكمامة للناخبين قبل دخولهم للادلاء بأصواتهم لمرشحى مجلس الشيوخ 2020.





واكد احد الباعة ان انتخابات مجلس الشيوخ فرصة يسترزق منها من خلال بيع الكمامة للناخبين الذين لم يجلبوا معهم الكمامة قبل الدخول للجان.





واشار فى حديثه لــــــــ"صدى البلد" الى ان الكمامة بــ5 جنيهات ويمكن ان يتم بيعها بأقل من ذلك من خلال الفصال الا انه اتى بكمية اكبر من التى يتم بيعها يوميا املا ان يشترى منه الناخبون.



