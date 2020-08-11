AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انتشار بيع الكمامات أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020 فى شبرا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:44 ص
جانب من بيع الكمامات
جانب من بيع الكمامات أمام اللجان بشبرا
Advertisements
ولاء عبد الكريم
انتشرت أمام لجان شبرا الخيمة الانتخابية باعة متجولين لبيع الكمامة للناخبين قبل دخولهم للادلاء بأصواتهم لمرشحى مجلس الشيوخ 2020.

واكد احد الباعة ان انتخابات مجلس الشيوخ فرصة  يسترزق منها من خلال بيع الكمامة للناخبين الذين لم يجلبوا معهم الكمامة قبل الدخول للجان.

واشار فى حديثه لــــــــ"صدى البلد" الى ان الكمامة بــ5 جنيهات ويمكن ان يتم بيعها بأقل من ذلك من خلال الفصال الا انه اتى بكمية اكبر من التى يتم بيعها يوميا املا ان يشترى منه الناخبون.

بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

 

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

 

كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

 

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

 

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسط إجراءات احترازية مكثفة.. كيف استعدت أسوان لانتخابات مجلس الشيوخ؟

المحافظات تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.. الجيزة: اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والاجراءات الاحترازية.. والمنوفية تطلق مبادرة اعرف لجنتك

محافظ جنوب سيناء يستعرض اللمسات النهائية لتجهيز مقار لجان الانتخابات

محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات النهائية لمقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ ..صور

للإدلاء بأصواتهم.. توافد الناخبين على لجان انتخابات الشيوخ بالقليوبية.. صور

انتخابات الشيوخ.. بدء توافد الناخبين على اللجان في البحيرة للإدلاء بأصواتهم

ترشيحاتنا

ليلة ارتجف فيها الرئيس الأمريكي| دقائق أثارت فضول العالم.. ترامب يغادر المؤتمر الصحفي ويعود بسبب إطلاق نار.. نقل المسلح إلى المستشفى بعد إصابته

هل تكرار التشهد الأخير يبطل الصلاة.. مستشار المفتي يجيب

منذ دخولك اللجنة وحتى خروجك.. 9 خطوات للإدلاء بصوتك في انتخابات الشيوخ

مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة ظهور ثعبان مرعب على رصيف محطة مترو أنفاق في نيويورك

لا يمكن المساس به.. ريال مدريد يحسم الجدل بشأن رحيل زيدان

هفضل أحبك لحد ما أجيلك.. رسالة مؤثرة من صديقة مصطفى حفناوي له بعد وفاته.. شاهد

AdvertisementS

علي جمعة يحذر من تسمية البشر أو وصفهم بـ3 أسماء

اليوم.. عملية جراحية عاجلة لـ تركي آل الشيخ بـ نيويورك

جريمة بشعة في الإسماعيلية .. رجل يطلق الرصاص علي زوجته بالشارع .. شاهد

في عيد ميلاد نجاة الصغيرة.. تعرف على اسمها وعمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

وسائل إعلام يونانية: الطائرات والسفن الحربية مستعدة للرد على أي تحرك تركي

في الذكرى الخامسة لرحيله.. حقيقة زواج نور الشريف سِرًّا من درة

احمى نفسك فى الموجة الثانية لكورونا.. إليك أسباب عودة الإصابات وطرق الوقاية.. واكتشف حقيقة انتقاله فى الطعام واللحوم المصنعة

غضب في برشلونة قبل موقعة بايرن ميونخ بـ دوري أبطال أوروبا

في الذكرى الخامسة لرحيله.. قصة طلاق نور الشريف وبوسي

٤ حيل لن تكلفك الكثير تخلصك من انتشار الذباب فى المنزل والعمل

في عيد ميلادها الـ 82 .. عدد زيجات نجاة الصغيرة

أخبار الرياضة| الزمالك يتراجع عن تغريم اللاعبين.. ورضا عبد العال ينتقد مرتضى منصور.. وحسام حسن: مش محتاج للظهور في قناة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد العثور على طفلهما جثة هامدة.. أب وأم مهددان بالسجن لمدة 20 عامًا

مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة ظهور ثعبان مرعب على رصيف محطة مترو أنفاق في نيويورك

أطلق النار على نفسه بالخطأ.. العناية الإلهية تنقذ طفلا من موت محقق.. تفاصيل