سيولة مرورية وإقبال ضعيف على اللجان في انتخابات مجلس الشيوخ بـ فيصل

شهد شارع فيصل بمحافظة الجيزة، سيولة مرورية، في الاتجاهين المؤدى إلى الجيزة، وميدان الرماية، في ظل انتشار دوريات لقوات الأمن على الطريق خلال التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ، التي افتتحت أبوابها في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء.





وشهدت اللجان إقبالا ضعيفا حتى الآن من الناخبين من مختلف الأعمار، نظرا لارتفاع درجة الحرارة في بداية عمليات الاقتراع.





وحرص الناخبون ومسئولو اللجان على ارتداء الكمامات أثناء أعمال التصويت، فضلا عن التباعد بين صفوف الناخبين، وتوفير مظلات لمواجهة لارتفاع درجات الحرارة.





وانتشرت أمام اللجان قوات الأمن من الجيش والشرطة، للتأمين وتنظيم دخول الناخبين، وفرض حالة من الهدوء بمحيط اللجان.





وبدأت اليوم، الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد، الأربعاء، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.





بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.





واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.





كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.





وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.