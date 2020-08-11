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أخبار البلد

عقب الإدلاء بصوته| رئيس الإنجيلية: انتخابات الشيوخ استحقاق دستوري يؤصل للديمقراطية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:14 م
رئيس الطائفة الانجيلية
رئيس الطائفة الانجيلية
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سامح سلام
أدلى الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، بصوته اليوم الثلاثاء في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمدرسة الجبرتي بمنطقة شيراتون.

وأكد زكي في تصريحات له "أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ممارسة حرة وحقيقية، واستحقاق دستوري ضروري ومهم في تأصيل الديمقراطية، وترسيخ لدولة المواطنة".

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في وقت سابق اليوم بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية  بمنطقة الوايلي.

وحرص قداسة البابا تواضروس الثاني على ارتداء الكمامة الطبية أثناء تواجده في اللجنة الانتخابية، وسط اجراءات احترازية ووقائية تم اتباعها داخل اللجات الانتخابية، فيما احتشد مجموعة من المواطنين لتقديم التحية لقداسة البابا قبل دخوله إلى اللجنة الانتخابية.

وبدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.
عقب الإدلاء بصوته| رئيس الإنجيلية: انتخابات الشيوخ استحقاق دستوري يؤصل للديمقراطية
عقب الإدلاء بصوته| رئيس الإنجيلية: انتخابات الشيوخ استحقاق دستوري يؤصل للديمقراطية
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