عقب الإدلاء بصوته| رئيس الإنجيلية: انتخابات الشيوخ استحقاق دستوري يؤصل للديمقراطية

أدلى الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، بصوته اليوم الثلاثاء في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمدرسة الجبرتي بمنطقة شيراتون.





وأكد زكي في تصريحات له "أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ممارسة حرة وحقيقية، واستحقاق دستوري ضروري ومهم في تأصيل الديمقراطية، وترسيخ لدولة المواطنة".





وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في وقت سابق اليوم بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية بمنطقة الوايلي.





وحرص قداسة البابا تواضروس الثاني على ارتداء الكمامة الطبية أثناء تواجده في اللجنة الانتخابية، وسط اجراءات احترازية ووقائية تم اتباعها داخل اللجات الانتخابية، فيما احتشد مجموعة من المواطنين لتقديم التحية لقداسة البابا قبل دخوله إلى اللجنة الانتخابية.



