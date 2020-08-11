التربية الرياضية بالمنوفية تستقبل 500 طالب ثانوية عامة باختبارات القدرات

استقبلت كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية 500 طالب وطالبة من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020 لإجراء اختبارات القدرات، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة.



















واستقبلت الكلية 88 طالبا و44 طالبة في اليوم الأول، و83 طالبا و58 طالبة في اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث للاختبارات، 92 طالبا و51 طالبة، ويجرى الآن عدد من الاختبارات بالكلية ليقرب عدد الممتحنين 500 طالب وطالبة، على أن تستمر اختبارات القدرات حتى 20 أغسطس الحالي.









وتضمنت اختبارات القدارت عددا من اللجان للطلاب تشمل؛ القلب، والطول والوزن، والقوام، والبدني، واختبار الوثب من الثبات، واختبار التحمل (800 متر للبنين، و600 متر للبنات)، واختبار المهارة والاختبار الشخصي.





الاختبارات تحت إشراف الدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتابع الإشراف الدكتور أشرف الخولي، والدكتور إبراهبم غريب، والدكتور عماد السرسي، كما تضمن الإشراف على الاختبارات لجنة طبية لفحص الطلاب والاطمئنان على سلامتهم.









كما أشرف على الاختبارات لجنة عليا من وزارة التعليم العالي تضمنت الدكتور علاء عبد العاطي، والدكتور طه محمود، وبحضور الدكتور نعيم فوزي، عميد الكلية، والدكتور عماد السرسي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدي وتوت، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.







