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أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة رطب نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 34

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:46 م
صدى البلد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الأربعاء/ طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري.. معتد نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.. طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.. شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، معتدل ليلا على شما وجنوب الصعيد.

ويكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة (20% تقريبا) على منطقة حلايب وشلاتين .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية .
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 32 24
وادي النطرون 33 25
طنطا 33 24 
شبين الكوم 34 25
دمنهور 33 24
بلطيم 31 24
مطروح 29 24
السلوم 31 23
سيوة 36 23
بورسعيد 31 24
دمياط 31 25
الزقازيق 34 25
المنصورة 33 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 36 23
العريش 31 23
رفح 30 23
راس سدر 36 26
نخل 34 20
نويبع 36 28
طابا 35 24
كاترين 32 18
الطور 38 27
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 36 25
بني سويف 37 25
المنيا 37 24
أسيوط 38 26
سوهاج 38 28
قنا 39 28
الأقصر 41 28
أسوان 42 30
إدفو 42 29
أبوسمبل 42 29
الوادي الجديد 40 29
شلاتين 37 28
أبورماد 36 29
حلايب 34 30
راس حدربة 33 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 42 29
المدينة 41 27
الرياض 41 27
المنامة 40 35
أبوظبي 40 33
الدوحة 43 33
الكويت 44 32
دمشق 36 18
بيروت 31 27
عمان 30 20
القدس 28 21
غزة 31 25
بغداد 42 28
مسقط 34 30
صنعاء 28 14
الخرطوم 34 26
طرابلس 33 24
تونس 36 24
الجزائر 31 24
الرباط 25 18
أنقرة 32 16
إسطنبول 31 22
إسلام آباد 35 26
نيودلهي 32 26
جاكرتا 33 25
بكين 30 22
كوالالمبور 31 24
طوكيو 34 26
أثينا 35 24
روما 35 19
باريس 35 21
مدريد 28 17
برلين 31 18
لندن 32 22
مونتريال 29 19
موسكو 18 12
نيويورك 30 23
واشنطن 32 24
نواكشوط 29 25
أديس أبابا 21 13
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