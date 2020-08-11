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رياضة

لاعبو ديروط يخضعون للمسحة الطبية استعدادا للقسم الثانى

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:28 م
مسحة كورونا لللاعبي
مسحة كورونا لللاعبي ديروط
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رباب الهوارى
أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديروط المسحات الخاصة للكشف عن فيروس كرونا ،استعدادا لدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .
وأكد محمد صلاح رئيس النادي ،بأن الفريق سيعود للتدريبات عقب اعلان نتيجة المسحة لضمان سلامة الجميع.

وأوضح  أن الفترة الحالية تبدأ بتطبيق الإجراءات الوقائية قبيل عودة اللاعبين والجهاز الفني، من تعقيم الملعب وغرف خلع الملابس والمطعم وفندق الإقامة لضمان سلامة الجميع. 

وقد تلقى مسئولي مجلس إدارة نادي ديروط ، أحد أندية القسم الثاني بمجموعة الصعيد، اتصالا هاتفيًا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة، تخطرهم بموعد إجراء المسحة الطبية الأولي للكشف عن فيروس كرونا الثلاثاء، قبل اجراء التدريبات الجماعيّة.
لاعبو ديروط يخضعون للمسحة الطبية استعدادا للقسم الثانى
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