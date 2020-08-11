دراسة غريبة: يمكن تعقيم أقنعة N95 بأجهزة الطهي الكهربائية خلال 50 دقيقة

أفادت دراسة أمريكية جديدة، بانه يمكن تعقيم أقنعة التنفس N95 من خلال أجهزة الطهي، والاستفادة منها بشكل تام مثل أجهزة طهي الأرز، وذلك مع ارتفاع الطلب خلال وباء COVID 19 على أقنعة الوجه، أدى ذلك إلى نقص كميات كبيرة من أقنعة الوجه، مما أدى إلى البحث عن أساليب وطرق مبتكرة للحصول على قناع طبي سليم.





ووفقا لتقرير موقع "health site"، هناك العديد من الطرق المختلفة لتعقيم الأقنعة، ولكن معظمها سيدمر الترشيح أو ملاءمة جهاز التنفس الصناعي N95 .





وأظهرت دراسة أجريت في جامعة إلينوي، أوربانا شامبين، أن 50 دقيقة من الحرارة الجافة في أجهزة الطبخ الكهربائية ، مثل أجهزة طبخ الأرز وغيرها قادرة على تطهير أجهزة التنفس N95 من الداخل والخارج مع الحفاظ على ترشيحها وملاءمتها لححب الفيروسات .





ووفقا للدراسة التى نشرت فى مجلة Environmental Science and Technology Letters، أن هذه الطريقة تمكن الأشخاص من إعادة أستخدام الماسك الطبي بشكل أمن أكثر من مرة.





وتعد أقنعة التنفس N95 هي من أجود أنواع الكمامات التى تساعد على حجب انتشار الفيروس من حولك بشكل أمن، وحمايتك ضد فيروس كورونا ، ولكن قناع القماش أو القناع الجراحي يحمي الآخرين من القطرات التي قد يطردها مرتديها، لكن قناع التنفس يحمي مرتديه عن طريق تصفية الجزيئات الأصغر التي قد تحمل الفيروس

ووفقًا للباحثين، فإن أي من الطرق المستخدمة في تطهير الماسك الطبي، يجب أن تكون بشكل ملائم على فعالية الترشيح، وملاءمة جهاز التنفس الصناعي لوجه مرتديها، خلاف ذلك ، لن يوفر الحماية المناسبة.





وقرر الباحثون اختبار جهاز الطبخ الكهربائي، وهو نوع من الأجهزة يمتلكها كثير من الناس في منازلهم، وتحققوا من أن دورة طهي واحدة، والتي تحافظ على محتويات جهاز الطهي عند حوالي 100 درجة مئوية أو 212 فهرنهايت لمدة 50 دقيقة، طهرت الأقنعة، من الداخل والخارج، من أربع فئات مختلفة من الفيروس، بما في ذلك فيروس كورونا، وذلك بشكل فعال من الأشعة فوق البنفسجية