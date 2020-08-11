أهم الأخبار.. تغطية خاصة لانتخابات الشيوخ.. العالم يسجل أول لقاح ضد فيروس كورونا .. وانخفاض أسعار الذهب

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي..





الرئيس الروسي يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم بعد موافقة وزارة الصحة الروسية.. للمزيد اضغط هنا





تركيا تتجاهل تحذيرات دولية بشأن عملياتها فى المتوسط.. وتحرك عاجل من اليونان

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستقوم بعمليات مسح شرق المتوسط، في تجاهل وتعنت واضحين للتحذيرات الدولية. . للمزيد اضغط هنا





انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 11 أغسطس.. للمزيد اضغط هنا

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11-8-2020. ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 907 جنيهات، بعد ان كان يسجل 910 جنيهات، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.. للمزيد اضغط هنا





انتخابات مجلس الشيوخ | فيديو وصور "تغطية خاصة"

في خطوة مهمة للحياة النيابية المصرية انطلقت اليوم انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في مصر، والتي تستمر لغد في إطار انتخاب 200 عضو. للمزيد اضغط هنا





شرق المتوسط على حافة البركان| هل يتدخل الجيش اليوناني لوقف أطماع أردوغان؟

مع استمرار استفزازات تركيا في شرق البحر المتوسط، دعا ألكسيس تسيبراس، زعيم المعارضة اليونانية، إلى منع سفينة "عروج ريس" التركية للمسح الزلزالي من دخول منطقة الجرف اليوناني بجنوب جزيرة "كاستيلوريزو" وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي لمناقشة التوترات المتصاعدة في المنطقة.. للمزيد اضغط هنا





شوبير: افتتاح استاد الأهلي الجديد خلال ساعات