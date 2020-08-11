انتخابات مجلس الشيوخ | فيديو وصور "تغطية خاصة"

في خطوة مهمة للحياة النيابية المصرية انطلقت اليوم انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في مصر، والتي تستمر لغد في إطار انتخاب 200 عضو.
ويدلي نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم ، بينما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.
ويتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى، ومن المقرر أن يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصروتضم قائمة من أجل مصر11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
ويقدم موقع صدى البلد الإخباري تغطية خاصة لهذه الانتخابات بالفيديو والصور كالتالي ..
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