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أخبار البلد

انتخابات مجلس الشيوخ | فيديو وصور "تغطية خاصة"

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:02 م
السيسي يدلي بصوته
السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ
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صدى البلد
في خطوة مهمة للحياة النيابية المصرية انطلقت اليوم انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في مصر، والتي تستمر لغد في إطار انتخاب 200 عضو.

ويدلي  نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم ، بينما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

ويتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى، ومن المقرر أن يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصروتضم قائمة من أجل مصر11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري تغطية خاصة لهذه الانتخابات بالفيديو والصور كالتالي ..


الرئيس السيسي يدلي بصوته في الانتخابات .. فيديو 





انتخابات مجلس الشيوخ | فيديو وصور "تغطية خاصة"
انتخابات مجلس الشيوخ | فيديو وصور "تغطية خاصة"
انتخابات مجلس الشيوخ | فيديو وصور "تغطية خاصة"
انتخابات مجلس الشيوخ | فيديو وصور "تغطية خاصة"
انتخابات مجلس الشيوخ | فيديو وصور "تغطية خاصة"
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